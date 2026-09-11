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Царьград

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Лавров рассказал об эмоциях во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Лавров рассказал об эмоциях во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Министр принял кадры с падающими башнями за фильм ужасов.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК рассказал о первых "засевших" эмоциях от теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

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