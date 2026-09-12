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«Росатом» вернул на иранскую АЭС «Бушер» только чуть больше 10% своих специалистов

«Росатом» вернул на иранскую АЭС «Бушер» только чуть больше 10% своих специалистов

На АЭС в Иране возвращаются российские специалисты, эвакуированные из-за войныГлава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что на атомной электростанции сейчас работают 47 эвакуированных ранее россиян.

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