NBC: Израиль готовится к «многодневной атаке» Ирана и «Хезболлах»

Израиль ведет подготовку к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболлах» после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации командира военного крыла «Хезболлах» Фуада Шокра, утверждает NBC со ссылкой на израильского чиновника.