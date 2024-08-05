NBC: Израиль готовится к «многодневной атаке» Ирана и «Хезболлах»

Израиль ведет подготовку к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболлах» после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации командира военного крыла «Хезболлах» Фуада Шокра, утверждает NBC со ссылкой на израильского чиновника.
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