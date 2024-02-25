Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику бригады скорой помощи в Свердловской области

23 февраля 2024 года в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение о том, что при выезде бригады скорой медицинской помощи домой к местному жителю, указанный гражданин напал на одного из фельдшеров.
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