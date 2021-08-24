Прокуратура проверит чиновника, назвавшего россиян «плаксивым сбродом»

Разбор полетов в Красноярске.Прокуратура Октябрьского района Красноярска начала проверку по жалобе на советника главы администрации губернатора Красноярского края, который назвал «плаксивым сбродом» людей, жалующихся на задымленность в Красноярске.
Разбор полетов в Красноярске.Прокуратура Октябрьского района Красноярска начала проверку по жалобе на советника главы администрации губернатора Красноярского края, который назвал «плаксивым сбродом» людей, жалующихся на задымленность в Красноярске.
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