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Врач Володина: дефицит йода снижает работоспособность и сообразительность

Врач Володина: дефицит йода снижает работоспособность и сообразительность

Дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности. Об этом в интервью "Радио 1" рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им.

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