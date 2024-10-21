Врач Володина: дефицит йода снижает работоспособность и сообразительность

Дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности. Об этом в интервью "Радио 1" рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им.
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