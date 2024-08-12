Лондон уточнил позицию по использованию в Курской области Storm Shadow

Британское правительство опровергло слухи о том, что оно предоставило Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии