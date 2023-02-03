Крымское информационное агентство

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Крым прощается с легендарными троллейбусами «Шкода», отслужившими 50 лет

Крым прощается с легендарными троллейбусами «Шкода», отслужившими 50 лет

Срок службы современного троллейбуса составляет, в среднем, около 10 лет. Однако, если вспомнить легендарный «Шкода 9TR», памятник которому, к слову, установлен на Ангарском перевале – то такие экземпляры, оказывается, отработали около 50 лет.

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