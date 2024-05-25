Какой сегодня день: 26 мая

Сегодня, 26 мая, отмечаетсяДень российского предпринимательства. Он учреждён для привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.
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