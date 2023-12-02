Бытовые услуги оказались самыми востребованными в Севастополе

Управление федеральной службы статистики по Республике Крым и городу Севастополю продолжает подводить итоги экономической деятельности, публикуя официальные данные, которые помогают ориентироваться в жизни.
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