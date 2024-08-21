Вращение «земного ядра» замедляется: что думают ученые

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется, утверждают исследователи. Вращение внутреннего ядра Земли замедлилось, подтверждают ученые в новом исследовании, которое поднимает новые вопросы о том, что происходит в центре планеты и как это может повлиять на нас, сообщает dcnews.