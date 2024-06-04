Ретропонедельник № 151 Дозиметр "Нейва"

Сегодня наверное самый молодой Ретро понедельник, прибору всего 12 лет) Сегодня в нашем виртуальном музее находится дозиметр Нейва от Каменск-Уральского ФГУП ПО "Октябрь", в настоящее время находится в эксплуатации.
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