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Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Автор статьи о Зое Выродок падали нацизмаТак был ли подвиг...
  • Наталья Котельникова
    Хватить уже порочить имя нашей Зои. Хватит. Она героиня своего народа и вечно ей благодарны. Оставьте эту тему ...Так был ли подвиг...
  • Лариса
    Поддерживаю.это просто неуважение к читателю.Маменька

Ретропонедельник № 151 Дозиметр "Нейва"

Ретропонедельник № 151 Дозиметр "Нейва"

﻿﻿Сегодня наверное самый молодой Ретро понедельник, прибору всего 12 лет) Сегодня в нашем виртуальном музее находится дозиметр Нейва от Каменск-Уральского ФГУП ПО "Октябрь", в настоящее время находится в эксплуатации.

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