Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

В столице действуют более 240 площадок для тестирования новых технологий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о начале испытаний разработок получателями повышенных грантов на тестирование инноваций.
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