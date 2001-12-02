Германия закрывает Украине путь в НАТО

Независимо от исхода парламентских выборов в Германии Берлин будет против вступления Украины в НАТО. К такому выводу приходит экс-руководитель киевского офиса Фонда Бёлля Сергей Сумленный, в свое время получивший гражданство Германии, отказавшись от российского.