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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анадолу Эфес» интересуется Коллином Малкольмом из «Хапоэля Тель-Авив»

« Анадолу Эфес » интересуется 29-летним защитником Коллином Малкольмом (201 см). Американец в данный момент выступает за « Хапоэль Тель-Авив », у него остался еще год по действующему контракту с зарплатой около 1,1 млн евро.

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