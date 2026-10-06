Путин отметил успешное развитие отношений России и Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин отметил успешное развитие отношений Москвы и Ташкента. Об этом говорится в приветствии участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана, которое опубликовано на сайте Кремля.
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