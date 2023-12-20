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Несекретные материалы

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Новость, которая взбудоражила США

Новость, которая взбудоражила США

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборахСуд, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда третий раздел 14-й поправки был использован для дисквалификации кандидата в президенты.

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Комментарии
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Misha Glusch
бери флаг и винтовку, трампушка, спасай америку...
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