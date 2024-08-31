СК возбудил новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Следственный кометет в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудил новое уголовное дело по факту участия в организации, признанной террористической на территории РФ.
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