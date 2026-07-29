Дисконт на русскую нефть в Новороссийске подскочил из-за атак в Черном море

Опасность судоходства у берегов Краснодарского края бьет по доходам русских нефтяников.Владельцы танкеров массово повышают надбавки за риск, из-за чего скидка на сорт Urals начала стремительно расти, а часть судовладельцев и вовсе отказывается заходить в порты Черноморья.
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