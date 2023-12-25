На народного артиста РФ Филиппа Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений.
На Киркорова написали заявление за причинение телесных повреждений
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А Захарова вспомните. Даже посадили за избиение.
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16 час.
lady lyudmila
За Аллу он не стал заступаться. Понимал , что в будущем случится. И на детях отразится. А тут решил на вечеринку сходить. Это - раз. А два - Пескову нажаловался. Друга нашел ?!
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15 час.
Silver Kont
Захарова не надо приплетать, партийный питерский чинуша свёл счёты с Захаровым, которого одна женщина предпочла, отказав чинуше... Не марайте имя Сергея Захарова...
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12 час.
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