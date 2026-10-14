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SUSANIN

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Спортсмены из Воткинска взяли золото и бронзу на Международном турнире по сумо

Спортсмены из Воткинска взяли золото и бронзу на Международном турнире по сумо

Узбекистан. Спортсмены из Воткинска стали призёрами Международного турнира по сумо «TASHKENT SUMO OPEN 2026» («Открытый турнир по сумо в Ташкенте — 2026») (18+).

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