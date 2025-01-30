В отношении России всё чаще звучит термин "иностранное государство", хотя большинство абхазов имеют второе гражданство и сама республика во многом живёт за счёт нашей страны.
Банальное нахлебничество: Абхазия обвинила русских в провокации - Путину пришло письмо с упрёком
Комментарии
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Sergey
пусть поучится у Трампа..... хоть он и пиз........л, а как ставит на место этих карликов! а здесь начинаем бубнить.... мы же только хорошего вам хотим и т.п. противно слушать! а они изгаляются.....
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19 час.
ВВ
Василий Васильев
Наш Президент добрый и денег у него побольше, чем у Трампа, раз в отличие от Трампа, денег на "иностранные" нужды не жалеет. А вот Трамп - жмот, не жалеет никого - ни своих союзников, ни партнеров, и уж тем более таких "нахлебников", как у нас абхазы.
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18 час.
ВТ
Владимир Тимошков
В России деньги нужнее! Лучше бы пенсионерам и малоимущим помогли. При инфл,яции 9% цены почему то выросли в два раза.
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17 час.
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