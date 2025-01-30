Банальное нахлебничество: Абхазия обвинила русских в провокации - Путину пришло письмо с упрёком

Sergey пусть поучится у Трампа..... хоть он и пиз........л, а как ставит на место этих карликов! а здесь начинаем бубнить.... мы же только хорошего вам хотим и т.п. противно слушать! а они изгаляются.....

ВВ Василий Васильев Наш Президент добрый и денег у него побольше, чем у Трампа, раз в отличие от Трампа, денег на "иностранные" нужды не жалеет. А вот Трамп - жмот, не жалеет никого - ни своих союзников, ни партнеров, и уж тем более таких "нахлебников", как у нас абхазы.