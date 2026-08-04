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Царьград

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GoDrone завершила испытания нового детектора дронов "Набат v3"

GoDrone завершила испытания нового детектора дронов "Набат v3"

Центр беспилотных систем и технологий завершил испытания "Набат v3" от GoDrone. Новый детектор дронов обнаруживает цели на расстоянии до 2 км, перехватывая радиосигналы в диапазоне 200-8800 МГц, и может работать 9 часов без подзарядки.

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