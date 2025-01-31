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Герасимов отметил успехи группировки «Восток» при взятии Великой Новоселки и Времевки

Герасимов отметил успехи группировки «Восток» при взятии Великой Новоселки и Времевки

Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне спецоперации, где отметил успехи группировки при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка.

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