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Пенсия в 60 тысяч рублей и отказ от операций: как сейчас живет знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян

Пенсия в 60 тысяч рублей и отказ от операций: как сейчас живет знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян

В марте 2026 года Владимир Путин на одном из совещаний упомянул Амаяка Акопяна, сравнив действия Международного олимпийского комитета с его фокусами.

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