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Медведев жёстко ответил на слова МИД Франции об ударе ВСУ по Белгороду

Медведев жёстко ответил на слова МИД Франции об ударе ВСУ по Белгороду

Экс-премьер России высказался в телеграм-канале после того, как в Париже отказались осуждать удары кассетными боеприпасами по территории русского городаЗамглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в жёсткой форме раскритиковал позицию МИД Франции, связанную с обстрелом Белгорода ВСУ.

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