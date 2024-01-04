Медведев жёстко ответил на слова МИД Франции об ударе ВСУ по Белгороду

Экс-премьер России высказался в телеграм-канале после того, как в Париже отказались осуждать удары кассетными боеприпасами по территории русского городаЗамглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в жёсткой форме раскритиковал позицию МИД Франции, связанную с обстрелом Белгорода ВСУ.