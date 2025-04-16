Харатьян: память о Великой Отечественной нужно передавать молодым поколениям

РИА Новости/Авенир Дебердеев Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Ташкенте. Там в Музее истории состоялись "Чтения Победы" – это литературно-музыкальный цикл, посвященный 80-й годовщине.
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