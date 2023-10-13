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В США рассказали о пагубных последствиях использования снарядов с обеднённым ураном

В США рассказали о пагубных последствиях использования снарядов с обеднённым ураном

Применение американской армии данных боеприпасов негативным образом отразилось на Ираке.Американский писатель, общественный деятель и лидер Партии социалистического единства США Джон Паркер сообщил, что применение снарядов с обеднённым ураном американской армией в Ираке привело к резкому росту числа заболевших раком крови.

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