TASS/AP/Lewis Joly Москва знает, что Запад уже принял решения насчет ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием по российской территории и передал Киеву соответствующие сигналы, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии