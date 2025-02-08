Путин поручил сохранить служебное жилье для правоохранителей

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и Генеральной прокуратуре обеспечить сохранение служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, служащих в районах проведения СВО или контртеррористической операции.
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