Российский поставщик Valio, Nestle и Hochland сообщил о самоликвидации

В конце мая компанию исключили из реестра юридических лиц АО «ВПНБ» («Влияние политики на бизнес», бывшее АО «Внешнеторговая фирма «Фудлайн») завершило процедуру добровольной самоликвидации, рассказал владелец дистрибутора Максим Иванов.
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