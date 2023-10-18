«Защита международной справедливости»: начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».
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