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«Защита международной справедливости»: начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

«Защита международной справедливости»: начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

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