В России изменились правила ремонта по ОСАГО

В России с 11 сентября изменились правила ремонта автомобилей по ОСАГО Российские страховые компании с 11 сентября получили возможность В России с 11 сентября изменились правила ремонта автомобилей по ОСАГО Российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.