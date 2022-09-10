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В России изменились правила ремонта по ОСАГО

В России изменились правила ремонта по ОСАГО

  В России с 11 сентября изменились правила ремонта автомобилей по ОСАГО Российские страховые компании с 11 сентября получили возможность  В России с 11 сентября изменились правила ремонта автомобилей по ОСАГО Российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.

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