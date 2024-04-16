В Москве заочно арестовали журналиста-иноагента Михаила Зыгаря

По делу о фейках про ВС РФ Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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