Чернышенко: В России появится номер психологической помощи детям и их родителям

Вице-премьер поддержал данную инициативу. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Координационного совета при правительстве по проведению Десятилетия детства дал поручение по созданию в России телефона доверия для детей и их родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии