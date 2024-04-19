Ловушка Сырского для русских, бунт десанта: Нюансы взятия Часового Яра глазами экспертов

Часов Яр - одна из самых горячих точек на фронтовых картах СВО. Бои за него идут жаркие. Но оборона украинцев уже трещит по швам, о чём косвенно говорит бунт украинских десантников из 67-й бригады, отказавшихся идти на передовую.
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