Мосбиржа предоставила участникам рынка СПФИ инструменты в юанях

С 7 ноября 2022 года Московская биржа расширяет возможности участников рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), предоставив им новые инструменты в китайских юанях, следует из сообщения пресс-службы торговой площадки.
С 7 ноября 2022 года Московская биржа расширяет возможности участников рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), предоставив им новые инструменты в китайских юанях, следует из сообщения пресс-службы торговой площадки.
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