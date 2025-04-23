Интернет-тарифы Ростелеком в 2025 году: что выбрать для дома и бизнеса

Если вы ищете надежного провайдера интернета в России, Ростелеком — один из лидеров на рынке. В 2025 году компания предлагает разнообразные интернет-тарифы Ростелеком, которые подойдут как для обычных пользователей, так и для геймеров, семей и бизнесменов.