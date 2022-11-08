Федеральное агентство новостей Борьба Евросоюза (ЕС) с энергетическим кризисом грозит обернуться «энергетической бедностью» в развивающихся странах, приводят мнение аналитика по энергетике Credit Suisse Group AG Сола Кавоника журналисты Bloomberg.
Федеральное агентство новостей Борьба Евросоюза (ЕС) с энергетическим кризисом грозит обернуться «энергетической бедностью» в развивающихся странах, приводят мнение аналитика по энергетике Credit Suisse Group AG Сола Кавоника журналисты Bloomberg.
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