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Bloomberg: проблемы энергетической безопасности ЕС грозят бедностью развивающимся странам

Bloomberg: проблемы энергетической безопасности ЕС грозят бедностью развивающимся странам

Федеральное агентство новостей Борьба Евросоюза (ЕС) с энергетическим кризисом грозит обернуться «энергетической бедностью» в развивающихся странах, приводят мнение аналитика по энергетике Credit Suisse Group AG Сола Кавоника журналисты Bloomberg.

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