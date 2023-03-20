Журналиста Отара Кушанашвили возмутили баснословные заработки блогера-миллионника Лерчек

Грузинский журналист Отар Кушанашвили возмутился баснословными доходами блогера Лерчек, которую подозревают в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
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