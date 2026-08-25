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Аргументы недели

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Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после трагедии в Приамурье

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после трагедии в Приамурье

Что известно к этому часу о взрыве на строящемся Амурском газохимическом комплексе в Приамурье: — Как сообщили в пресс-службе компании, три человека погибли, из них двое — граждане Китая, и один россиянин.

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