Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после трагедии в Приамурье

Что известно к этому часу о взрыве на строящемся Амурском газохимическом комплексе в Приамурье: — Как сообщили в пресс-службе компании, три человека погибли, из них двое — граждане Китая, и один россиянин.
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