Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности корректировок в ядерную доктрину. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным 29 сентября он уточнил, что поправки готовы и «будут оформляться».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии