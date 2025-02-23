Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Сейчас не следует торопиться прощаться с зимой, в марте на европейской территории России еще возможно понижение температуры воздуха до минус 10-13°C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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