Военное обозрение

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Квадрокоптер Zala 421-24. Полезная новинка для российской армии

Квадрокоптер Zala 421-24. Полезная новинка для российской армии

Общий вид БПЛА Zala 421-24. Фото концерн "Калашников" К настоящему времени в распоряжении российской армии появилась широкая номенклатура беспилотных летательных аппаратов отечественного производства.

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