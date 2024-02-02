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Грабят клиентов: в Великобритании раскрыли крупное мошенничество с ветряными электростанциями

Грабят клиентов: в Великобритании раскрыли крупное мошенничество с ветряными электростанциями

Десятки британских ветряных электростанций, которыми управляют некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы, регулярно переоценивают объемы производства электроэнергии, добавляя миллионы лишних фунтов в год к счетам потребителей.

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