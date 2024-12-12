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Русские "дёрнули рубильник" и замолчали. Абхазия за два дня дошла до коллапса

Русские "дёрнули рубильник" и замолчали. Абхазия за два дня дошла до коллапса

Царьград Коллаж: Царьград 9 декабря врио премьер-министра Абхазии Валерий Бганба написал своему русскому коллеге Михаилу Мишустину письмо с просьбой разморозить финансовую помощь.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Аджария осталась в составе Грузии. Турки скупают территорию Аджарии. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Абахазам это надо?
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
А нам это надо? Надо кормить толпу абхазских горных орлов? Нам так уж нужны нахлебники? А ведь вылечить их проще простого: Снять с довольствия! Всех! Включая пенсионеров. И когда они скатятся к нищете- они сами прибегут к России и попросятся в ее состав! Спрячут свою кавказскую гордость в карман- и согласятся даже не на вхождение на правах республики, а просто на губернию. Ну, а мы им пришлем губернатора из Москвы. Лучше- генерал- губернатора. Понятно, у русского человека душа широооокая! Русский готов свой кусок абхазу отдать- лишь бы гордый кавказский орел сытым был. А о своих детях можно и потом подумать... Может, все- таки хватит этого русского мазохизма, который мы почему- то принимаем за «особый русский путь» и «широкую русскую душу»? Посмотрите ну, скажем, на американцев. Вот они широтой души не страдают! И из всего, даже из войны, ухитряются извлекать прибыль. Вот сбросили на Хиросиму атомную бомбу- а японские детишки дружно отвечают, что это сделала варварская Россия! Уничтожили индейцев- так ведь не просто так! За демократию боролись! Их уважают. На русского с его русской душой плюют. Может, хватит быть добренькими? (Ленин)
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4 час.
Велес Rus
Этим лентяем всё, именно всё перекрыть пока не выучат, например мордовский язык и не примут присягу России! Пусть в своём говне захлебнутся! Может дутая спесь и поубавится. А пока им тонну семечек - а больше они ничего не хотят и не умеют! Говнюки!
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4 час.

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