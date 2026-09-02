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Укытучы булып эшли башлаган махсус операция ветераны турында фильм чыкты

Махсус хәрби операция ветераннарына багышланган фильмнар сериясенең беренче өлешен RT тәкъдим итте. Репортаж герое Александр Алясов булды.

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