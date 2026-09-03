В Энгельсе неизвестный выстрелил в офицера ВКС и скрылся

Высокопоставленный офицер ВКС России стал целью попытки покушения в Энгельсе Саратовской области. Покушение произошло утром в посёлке Пробуждение, передают российские и украинские телеграм-каналы.
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