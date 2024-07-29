Эксперт раскрыла самые выгодные для отпуска месяцы до конца 2024 года

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Увеличить размер отпускных выплат можно за счет выходных дней. Подробнее о том, какие месяцы более выгодны для отпуска, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.
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