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Эксперт раскрыла самые выгодные для отпуска месяцы до конца 2024 года

Эксперт раскрыла самые выгодные для отпуска месяцы до конца 2024 года

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Увеличить размер отпускных выплат можно за счет выходных дней. Подробнее о том, какие месяцы более выгодны для отпуска, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

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