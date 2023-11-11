Серия мастер-классов пройдет в рамках проекта «ТехноЗнайка»

Столичные школьники старше шести лет смогут поучаствовать в мастер-классах проекта «ТехноЗнайка». Об этом сообщила глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
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